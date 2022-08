Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) condenou o Estado português a pagar uma indemnização de 15 mil euros a dois ex-responsáveis de um jornal satírico madeirense chamado Garajau.

Estão em causa as sentenças por difamação e abuso de liberdade de imprensa decretadas por vários tribunais portugueses contra Gil Canha (diretor) e Eduardo Welsh (diretor adjunto), com destaque para a sanção do Tribunal da Relação de Lisboa. Os dois jornalistas foram condenados pela Justiça portuguesa a indemnizar o empresário madeirense Luís Sousa no valor de 15 de mil euros, precisamente o valor que o Estado português tem agora de pagar aos ex-jornalistas no prazo de três anos, acrescido de 3.238, 50 euros de despesas jurídicas.

Em reação à decisão, Francisco Teixeira da Mota, advogado Gil Canha e Eduardo Welsh, diz que “infelizmente, na Madeira, salvo raras excepções, a liberdade de expressão tem sido sistematicamente desvalorizada pelos tribunais em benefício do poder político e do poder económico local. O TEDH é o nosso Tribunal Constitucional”, concluiu.

Com esta condenação, e desde 2005, já são mais de 20 as condenações do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por violação da liberdade de expressão. Nos últimos três anos, destacam-se os casos da SIC, da revista Visão e de José Manuel Fernandes (publisher do Observador) que ganharam as respetivas queixas em Estrasburgo contra Portugal.

