Nuno Melo vai participar esta quinta-feira numa ação organizada pela Juventude Popular (JP) junto ao recinto que vai receber a Festa do “Avante!”, no Seixal. Os democratas-cristãos vão lançar um cartaz onde, num jogo de palavras com lema da organização (“Não há festa como esta”), se vai poder ler: “Não há guerra como esta”.

Numa nota enviada ao Observador, Francisco Camacho, líder da JP, explica o objetivo da iniciativa. “Se o PCP continua a relativizar a guerra, não condenando a invasão russa, nós fazemos questão de relembrar as consequências disso, à porta de sua casa. Não há motivos para andarmos de olhos fechados, ignorantes quanto ao que se passa na Ucrânia”, argumenta Camacho.

“Mesmo ao fim de seis meses, o PCP continua com a mesma postura diante a guerra. O nosso objetivo é que esteja sozinho nesse fanatismo cego”, pode ler-se ainda no mesmo comunicado. O cartaz em causa terá referências a cidades ucranianas particularmente atingidas durante este conflito e a várias vítimas do regime russo.

“Kharkiv, Bucha, Odessa e Mariupol são ‘cabeças de cartaz’, enquanto, exemplos como tortura, bombardeamento de alvos civis, destruição de património cultural, massacres e crimes sexuais surgem como ‘artistas secundários’ deste ‘festival’ dos jovens do CDS. Não faltam ainda referência a jornalistas e outras figuras que foram brutalmente assassinadas”, explica-se no mesmo comunicado.

O cartaz vai ser divulgado ao início da tarde desta quinta-feira. Em 2020, uma ação em tudo semelhante organizada pela JSD provocou polémica e o outdoor, com críticas ao facto de a iniciativa estar a ser realizada durante um momento crítico da pandemia, acabou retirado. Os jotas sociais-democratas acusaram o PCP de ter retirado o cartaz, que acabou por ser recolocado, com a Comissao Nacional de Eleições (CNE) a dar razão à JSD.