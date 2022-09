Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma “casa do horror” e um cenário de miséria extrema. É assim que a imprensa francesa está a descrever o caso que está a chocar o país, depois de terem sido descobertos os maus tratos infligidos por dois pais a vários filhos, que viviam presos e amarrados a cadeiras, em casa, e foram encontrados cobertos de excrementos.

O cenário de terror foi revelado quando o filho mais velho, de 24 anos, se dirigiu à polícia para denunciar o “pesadelo” que vivia, com os seus irmãos e irmãs — o casal tinha dez filhos, sete deles menores — dentro de casa.

E foi nessa casa, na zona de Pas-de-Calais, norte de França, que a polícia e os serviços sociais foram descobrir os restantes jovens e crianças. Foi a 30 de agosto, e sem nunca ter havido qualquer alerta da escola das crianças ou de outra entidade antes da denúncia do jovem, que os agentes entraram na casa e encontraram as crianças “cobertas de excrementos” e “amarradas a cadeiras altas”.

Eram várias nessa situação, entre os dois e os cinco anos, e segundo uma fonte policial citada pelo Le Parisien a criança de dois anos nunca teria sequer tocado no chão, ficando sempre presa à cadeira; mesmo no caso dos outros meninos, não estariam autorizados a sair regulamente de casa e iriam à escola poucas vezes, mostrando também alguns sinais de atrasos no desenvolvimento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Num cenário de falta de higiene “total”, a polícia encontrou dentro de casa todos os filhos — incluindo o mais novo, com apenas meses de idade. Os mais velhos, conta o Le Parisien, terão sido criados da mesma forma, sujeitos a violência e a “privação de liberdade”.

Segundo a rádio francesa RTL, uma cunhada do casal, que estava este domingo a sair da casa, admitiu que as crianças viviam naquelas condições, mas negou que houvesse intenção de as maltratar: “Não, não, não, é apenas para que não caiam da cadeira, só isso. Nunca foram maltratados”, desmentiu. A mãe dos meninos deu uma explicação mais dramática, citada pela Europe1: uma das crianças teria cancro e a intenção seria “protegê-la”, justificou.

Quanto aos vizinhos, questionados por vários meios franceses, transmitiram uma reação comum: choque. “Uma das filhas andava na escola com a minha filha. Faltava bastantes vezes, muitas vezes por estar com piolhos. Infelizmente, passo todos os dias por aquela rua e nunca vi nada disso. É bastante chocante”, disse uma vizinha, identificada como Peggy, à rádio.

Os pais, que estão ambos na casa dos 40 anos e recebiam cerca de 2700 euros em apoios sociais por mês, já foram detidos pela polícia francesa, sem negar os maus tratos às crianças. Já os menores foram retirados da casa e ficarão, para já, numa solução de acolhimento provisória.