Em 2004, Pedro Santana Lopes, na altura primeiro-ministro de Portugal, recebia em Lisboa o chefe de Estado russo. No programa Não Alinhados, da TSF, o atual presidente da Câmara da Figueira da Foz recordou a conversa que teve com Vladimir Putin, que deixou claro que não queria ver a Ucrânia na NATO.

“Os ocidentais não podiam querer – já tendo a Polónia, a Bulgária e outros na NATO -, não podiam querer agora a Ucrânia com o mesmo tratamento“, defendeu Putin perante Santana Lopes, de acordo com o antigo líder do PSD.

Além da possibilidade de uma adesão da Ucrânia à organização militar, segundo Santana Lopes, Putin afirmou que, para si, era “indiscutível” o facto de a Crimeia pertencer à Rússia.

A região ucraniana foi anexada pela Rússia em 2014. Com a invasão russa à Ucrânia, a 24 de fevereiro, o Presidente Zelensky tem reforçado a importância de reconquistar a península. A guerra “começou na Crimeia e deve terminar com a Crimeia”, afirmou num discurso em agosto. Para o chefe de Estado, a presença dos ocupantes russos na Crimeia é uma “ameaça” para toda a Europa e para a estabilidade global.