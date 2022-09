Foi uma partilha invulgar e incluía uma mensagem para a Europa. O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, divulgou, esta quarta-feira, um vídeo em que surge a cortar lenha com um machado, juntamente com o empresário Sergey Teterin.

No vídeo partilhado nas redes sociais, o chefe de Estado bielorrusso diz ao empresário: “Vamos prevenir que a Europa morra de frio. Vamos ajudar os nossos irmãos”. “Talvez, eles nos ajudem no futuro.”

Belarus president Lukashenko chops up wood he says he will gift to Europe for winter pic.twitter.com/ygmPZRj6U6

