Na biografia de Samantha Cristoforetti consta várias vezes a designação “a primeira”. Agora, acrescenta mais uma ao tornar-se a primeira astronauta europeia a comandar a Estação Espacial Internacional (EEI). O atual comandante, Oleg Artemyev, entregará a chave da estação esta quarta-feira, pelas 14h35 (hora de Lisboa), e o momento será transmitido pela televisão da Agência Espacial Europeia (ESA).

A escolha da comandante foi acordada entre as mais proeminentes agências espaciais a nível mundial — a NASA (Estados Unidos), a Roscosmos (Rússia), a JAXA (Japão), a ESA (Europa) e a CSA (Canadá) — e baseia-se na experiência e competências demonstradas pela astronauta.

Sinto-me honrada com nomeação para o cargo de comandante”, disse Samantha Cristoforetti, citada em comunicado da ESA. “Estou ansiosa por aproveitar a experiência que adquiri no espaço e na Terra para liderar uma equipa tão competente em órbita.”

As tarefas principais da astronauta italiana passarão pelo desempenho e bem estar da restante tripulação, uma vez que o planeamento e execução das operações na EEI são decididas pelo centro de comando em terra. A comandante terá, assim, de assegurar uma boa comunicação com as equipas dentro e fora da EEI e coordenar a resposta da tripulação numa situação de emergência. Depois, no final da missão, será a sua vez de passar o testemunho à próxima linha de comando.

