Primeiro, a exibição monstruosa no dérbi de Manchester, com três golos e duas assistências na goleada do City ao United. Depois, mais um bis na Liga dos Campeões frente ao Copenhaga em apenas 45 minutos de jogo. Erling Haaland teve outra semana de números esmagadores, que terminou com mais um golo em nova goleada do conjunto de Pep Guardiola frente ao Southampton. Em paralelo com isso, e antes do jogo do United em Liverpool frente ao Everton, a seca de golos de Cristiano Ronaldo esta época na Premier League ia aumentando até ser quebrada com a entrada à meia hora para dar a vitória aos red devils. Entre um e outro fenómeno, as comparação quase inevitáveis sucediam-se tendo por base apenas números.

Os “defensores” do escandinavo apontavam a três marcas diferentes: o número de hat-tricks que cada um tem na Premier League (três), com a diferença que Ronaldo fez 232 jogos e Haaland apenas oito; os 28 golos apenas em 22 encontros realizados na Champions entre Salzburgo, B. Dortmund e Manchester City; e os 15 golos em nove partidas do Campeonato, sendo que leva uma série de dez encontros consecutivos a marcar entre todas as competições. Os “adeptos” do português recordavam três curiosidades distintas quase em forma de desafio: os 18 golos marcados nos dez primeiros jogos da época pelo Real Madrid em 2014/15 (mais um do que o norueguês); o registo de 700 golos por clubes carimbado com o Everton; e uma conta matemática que explicava que para chegar ao número de golos de CR7, assumindo que o avançado não marcava mais na carreira, Haaland tinha de marcar 43 golos por temporada nos próximos 16 anos.

