Na habitual mensagem diária, Volodymyr Zelensky, o Presidente da Ucrânia, diz que a Rússia está a “patrocinar o terror” através do recrutamento de prisioneiros detidos para combater na frente de batalha.

“A situação na frente de batalha não tem passado por mudanças significativas no último dia”, contextualiza o Presidente ucraniano, relatando que os pontos com “combates mais intensos” continuam a ser no Donbass, em Soledar e Bakhmut.

“Os ocupantes lançaram todas as pessoas que podiam contra as nossas forças, incluindo dois mil ‘prisioneiros’ – estão entre os mercenários aqui”, diz na mensagem em vídeo. Zelensky relata que, entre as forças militares russas, estão a combater “condenados com penas longas por vários crimes”.

No relato de Zelensky, estas pessoas “são mantidas na frente não só com dinheiro, mas também com a promessa de amnistia”.

Em setembro, um vídeo de um dos responsáveis do grupo Wagner apontava que a Rússia estaria a recrutar prisioneiros para combater durante seis meses na Ucrânia, em troca de liberdade ou redução de penas.

“É desta forma que o estado russo patrocina o terror – procura assassinos nas prisões e promete-lhes liberdade se matarem outra vez. Alguém no mundo ainda duvida de que a Rússia deve ser oficialmente designada como um estado terrorista? Acho que não”, acusa Zelensky.

Na mensagem de vídeo, pede aos ucranianos que ajudem a capturar militares da Rússia. “Toda a gente que capturar militares russos dá-nos a oportunidade de libertar os nossos heróis”.

Zelensky pede a ucranianos que reduzam o consumo de eletricidade

Nesta mensagem, o Presidente ucraniano pede ainda à população que reduza o consumo de energia. “Devido ao terror dos mísseis russos em algumas cidades e regiões da Ucrânia, os trabalhadores da área da energia tiveram de limitar o fornecimento de eletricidade para garantir que o sistema inteiro funciona de forma estável.”

“Mas será possível evitar uma estabilização com apagões se todos nós na Ucrânia gerirmos o nosso consumo de forma consciente durante as horas de ponta”, referindo-se às horas de maior consumo energético.

“Isto é algo pequeno na vida de qualquer pessoa, mas extremamente tangível para o nosso sistema energético”, vinca o Presidente ucraniano. Na mensagem, deixa exemplos da redução de consumo de energia feita em Chernihiv, onde a “população limitou o seu consumo de energia em 20%” no sábado.

Zelensky apela assim a que, das 17 às 23 horas, os ucranianos reduzam o consumo de energia. “Este é um passo que, em conjunto, vai garantir que a Rússia falha os seus planos terroristas.”