O PS entregou uma proposta de alteração ao Código do Trabalho que prevê faltas justificadas até três dias consecutivos, sem perda salarial, para os pais e as mães que passam por uma perda gestacional. A proposta complementa uma licença que já existe na lei mas que não chega aos casos em que os médicos consideram não ter existido impacto físico na mãe. Ainda assim, não vai tão longe quanto o PAN queria: 20 dias de luto, tal como acontece na perda de um filho já nascido.

Atualmente, a lei já prevê uma “licença por interrupção de gravidez”, com duração entre 14 e 30 dias, só que é apenas atribuída à mãe e desde que exista um “atestado médico com indicação do período da licença”. Segundo explica Fernando José, deputado do PS, ao Observador, estavam excluídas mães cujo fim da gravidez não teve um impacto físico que, para o médico, justificasse passar um atestado médico, apesar do impacto emocional.

“O que se pretende é acautelar estas situações em que a trabalhadora estava desprotegida e não tinha uma declaração médica, mas tinha um impacto emocional que existe sempre. Passa a ter direito aos três dias”, indica o deputado.

