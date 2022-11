O primeiro-ministro acusa o ex-governador do Banco de Portugal de “montar uma operação política de ataque” ao seu “carácter, ofensa da honra e honorabilidade”. António Costa afirmou esta quarta-feira que não precisa “de andar aqui a fazer polémicas” e que tem “muito orgulho” no trabalho que fez “para que o sistema financeiro pudesse recuperar de forma sólida”.

As declarações de Costa foram feitas à margem de um evento comemorativo dos 100 anos do escritor José Saramago. Quando questionado pelos jornalistas sobre a guerra com Carlos Costa, o primeiro-ministro disse que este “é pior dia para falar de um livro que cada página se vai conhecendo se percebe que é um conjunto de mentiras, meias verdades e deturpações”.

Na origem deste ataque de António Costa está a acusação do ex-governador do Banco de Portugal de interferência do primeiro-ministro, em 2016, na decisão do Banco de Portugal sobre o afastamento de Isabel dos Santos da administração do Banco BIC, em 2016, que está contada no livro “O governador” (de autoria do jornalista do Observador Luís Rosa). Carlos Costa reafirmou esta intenção que atribui ao primeiro-ministro na apresentação do livro, esta terça-feira, e António Costa rejeita que o tenha feito, remetendo o assunto para um processo que vai avançar contra o antigo governador.

“Está no seu direito mas eu também estou no direito de defender o que cada pessoa tem de mais importante, o seu bom nome”, disse o socialista sobre esta decisão. “Estou há anos suficientes na vida pública para não admitir que quem quer que seja, lá por ter sido governador do Banco de Portugal ou o que quer que seja, minta a respeito dos meus atos e intenções”, afirmou aos jornalistas.

O primeiro-ministro defende-se dizendo que “a história esclarecerá tudo e há muitas pessoas que a conhecem”: “Confio na justiça.” E afirma também que “cada página” que tem conhecido do livro “justifica” a sua decisão.

Quanto às decisões que tomou sobre o sistema financeiro ao longo do seu mandato como primeiro-ministro, António Costa diz que tem “muito orgulho” no que fez, “cumprindo as normas da UE sem entrar em procedimentos de défice excessivo, sem estar sob regime de observação do BCE e sem deixar na gaveta o que o BCE e a entidades de regulação europeia tinham indicado que era essencial fazer”. Deu como exemplo a capitalização da Caixa Geral de Depósitos e a administração profissionalizada.

“O sistema financeiro hoje não tem nada a ver com o que era em novembro de 2015. Muitos trabalharam para isso, o Banco de Portugal deu um importante contributo, mas não foi o único a contribuir para a estabilidade do sistema financeiro que foi também o que permitiu a Portugal recuperar a credibilidade internacional” , disse ainda. E conclui: “Hoje temos bancos capazes de desenvolver a sua atividade com condições para financiar a economia e sem que país esteja e sobressalto”.