Boris Johnson, que deixou a liderança do governo do Reino Unido no início de setembro deste ano devido a uma série de crises e polémicas, vem a Lisboa para um jantar-conferência organizado pela CNN Portugal, na próxima segunda-feira, e vai intervir sobre a guerra na Ucrânia e as consequentes transformações geopolíticas. Em palco, vai conversar com o jornalista da CNN Internacional Richard Quest.

Johnson foi muito crítico em relação à guerra na Ucrânia e à atuação de Vladimir Putin. Foi, aliás, o primeiro líder do G7 a visitar Kiev desde o início da invasão, mais concretamente em abril, numa manifestação de “apoio incondicional”. Zelensky condecorou-o com a Ordem da Liberdade.

O ex-governante britânico vem a Lisboa na próxima segunda-feira, véspera do primeiro aniversário da CNN Portugal, para um “jantar exclusivo”, segundo a CNN, num evento (CNN Portugal International Summit) onde também estará o jornalista Richard Quest.