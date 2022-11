Pinto da Costa em lágrimas lembra Bibota: "Deixou-nos um dos maiores portistas que conheci em toda a minha vida"

Também o Sporting deixou uma nota de condolências à morte de Bibota, a alcunha que ganhou depois de conquistar duas bolas de ouro: “Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube.

Augusto Inácio, que jogou com Fernando Gomes no FC Porto, reagiu – durante uma emissão especial da Rádio Observador – à morte do antigo capitão do clube.

Augusto Inácio diz que é uma notícia “complicada”, ele que acompanhava semanalmente o estado de saúde de Fernando Gomes e revela que ultimamente se sentia “muito animado”. As memórias que ficam, diz, são as “de um grande jogador, de um grande colega, um grande capitão, um goleador nato, alguém que deu muito ao futebol português e, acima de tudo, um jogador como há poucos hoje em dia”.

Inácio frisa ainda que Gomes era um “jogador consensual” em todos os clubes do futebol português: “não agredia ninguém” e “era educado para com todos”.

“O Futebol Português perde um dos seus maiores embaixadores”

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol deixou uma mensagem no site oficial da FPF sobre a morte do antigo jogador do FC Porto – e seu homónimo – Fernando Gomes, na qual deixa uma palavra de “conforto possível” aos familiares, amigos e ao FC Porto.

“Gomes foi ao longo do seu trajeto de jogador sinónimo de elegância, classe e golos. Fez do golo o seu alimento sendo consagrado rei da Europa por duas vezes, conquistando duas Botas de Ouro em 1983 e 1985”, escreveu o líder federativo, lembrando posteriormente, o percurso em dois dos três grandes de Portugal: “Campeão europeu e do mundo em representação do FC Porto – o seu clube de coração – Gomes terminou a sua carreira de jogador no Sporting sempre com o mesmo faro pelo golo”.

“Representou sempre com enorme brio a Seleção Nacional por 47 vezes, marcando 13 golos, estando presente no regresso de Portugal aos grandes palcos internacionais em França, no Europeu de 1984, e no México, no Mundial de 1986”, pode ler-se ainda no comunicado. Para o presidente da FPF, Fernando Gomes morreu “demasiado cedo, depois de ter enfrentado com coragem e grande dignidade a doença que acabaria por o vitimar”. “Deixa à sua família um legado de seriedade, honradez e determinação na forma como preencheu a sua vida”, elogiou ainda.

Também Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol fez ainda questão de publicar uma mensagem no Facebook onde lembra “um cavalheiro que marcou a vida de quem privou com ele.”

“O Futebol Português perde um dos seus maiores embaixadores, alguém que nos sensibilizou dentro e fora do campo. Ficarão as melhores recordações de Fernando Gomes”, escreveu.