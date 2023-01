Ovidio Guzmán, filho do famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, foi esta quinta-feira detido pelas autoridades mexicanas, numa operação que está a fazer disparar os confrontos entre a polícia e os cartéis na cidade de Culiacán, no estado de Sinaloa.

A detenção do narcotraficante, um dos homens fortes do cartel de Sinaloa, acontece a poucos dias da visita oficial do Presidente norte-americano, Joe Biden, e do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, para uma cimeira inter-americana com o chefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

De acordo com o El País, a operação decorreu durante a madrugada no bairro de Jesus Maria, na cidade de cerca de 800.000 habitantes. A resposta do cartel não se fez esperar: ao nascer da manhã já se registavam vários tiroteios, bloqueios de estradas e acessos por parte do gangue de Guzmán. Como forma de tentar proteger a população, as aulas foram suspensas e foi recomendado que as deslocações sejam limitadas ao essencial.

Ao longo do dia, as redes sociais têm sido inundadas com imagens da violência e caos instalados nas ruas de Sinaloa. Vídeos mostram um pelotão de membros do quartel a dirigirem-se à cidade, camiões e carros a arder nas ruas e até um avião da Força Aérea mexicana a ser recebido com tiros por parte dos traficantes:

Así fue como elementos armados recibieron a la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizó en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, después de la detención de #Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en un municipio cercano a Los Mochis. pic.twitter.com/65Shgkarb4 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 5, 2023

Mexico, Happening Now: Culiacán is a war zone right now.

Sicarios of the Sinaloa Cartel mobilizing to Culiacán, Sinaloa. Target appears to be Ovidio Guzman, son of el Chapo. More unconfirmed reports that he might have been killed. pic.twitter.com/AAXRppqbAN — ????mai????ke (@maike809588) January 5, 2023

En este momento se producen narcobloqueos en Mazatlan Sinaloa por detención de Ovidio. Noticia en desarrollo…. pic.twitter.com/bwzcfazDAp — Jesús Martín Mendoza (@JesusMartinMx) January 5, 2023

O cenário faz recordar os conflitos que já se tinham registado em 2019, aquando da primeira detenção de Ovidio Guzmán. Na altura, a operação das forças de segurança mexicanas fracassou, tendo as autoridades sido forçadas a libertar o barão da droga ao fim de 24 horas para travar a escalada da violência.

No Twitter, o governador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, apelou à calma e sublinhou a autoridade das forças federais:

He sido informado por el Secretario de @SEGOB_mx, @adan_augusto, que las Fuerzas Armadas Federales efectúan desde la madrugada este jueves, un operativo en la sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 5, 2023

Fui informado pelo secretário de Governação Federal, Adán Augusto López, de que as Forças Armadas Federais efetuaram na madrugada desta quinta-feira uma operação em Jesus Maria, Culiacán. Tal deu lugar a alguns eventos violentos na capital e outras cidades do estado. Será a própria autoridade federal quem informará dos resultados desta operação uma vez que esteja concluída. Reitera aos cidadãos a importância de manterem a calma e de se manterem a salvo enquanto as ações não terminem”, pode ler-se numa série de tweets.

Também o Presidente mexicano remeteu para mais tarde novas informações sobre os acontecimentos em Sinaloa. Durante a manhã, numa conferência de imprensa ostensivamente relacionada com a agenda de Biden e Trudeau, López Obrador referiu que “há uma operação em curso desde a madrugada; teremos mais informações durante a tarde”.

Além de Culiacán, cidades vizinhas como Guasave e Los Mochis também reportaram bloqueios de estradas e ataques por parte do cartel. A embaixada dos Estados Unidos no México também emitiu um “alerta para cidadãos norte-americanos em Sinaloa: há relatos de tiroteios em várias partes do estado (…) Mantenham-se informados. O consulado lembra que Sinaloa é classificada pelo Departamento de Estado como uma região de Nível 4 [nível mais alto] – Não Viajar”.

A violência com cartéis é um dos principais problemas no México. Só no último ano morreram cerca de 1.400 pessoas vítimas de gangues de tráfico de droga – número que, ainda assim, está bem abaixo do registado em 2010, quando morreram 3.600.