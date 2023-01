As empresas que exploram táxis ou qualquer outro tipo de veículos que proporcionem transporte em condições urbanas ou semi-urbanas continuam à espera que a indústria automóvel aperfeiçoe a condução autónoma, a ponto de lhes permitir que os seus veículos passem a operar sem condutor. Retira-se assim da equação o condutor humano, visto por muitos como um dos elementos mais dispendiosos e problemáticos deste tipo de negócio.

Há vários construtores a investir fortunas no desenvolvimento de veículos autónomos, além de muitas empresas tecnológicas, como a Google, sendo esta apontada como uma das mais avançadas, através da sua divisão Waymo. A Hyundai juntou-se agora a este restrito grupo de eleitos, ao conseguir a proeza de ter autorização para operar em condições reais e com verdadeiros clientes.

O veículo a utilizar é o eléctrico Ioniq 5 devidamente equipado com LiDAR, radares, múltiplas câmaras de vídeo e variados sensores, capazes de lhe proporcionar Nível 4 de condução autónoma. Os Ioniq 5 foram transformados em robotáxis pela empresa Motional, o resultado da joint venture entre o Hyundai Motor Group e a Aptiv, a antiga Delphi Automotiv, que hoje é um importante fornecedor de sistemas tecnológicos e que muito contribuiu com o equipamento necessário para que o Hyundai circule sem condutor. Faz igualmente parte do projecto a Uber, uma das empresas que mais afincadamente tem investido e tentado dominar esta tecnologia.

Las Vegas destaca-se como uma das cidades ideais para testar veículos sem condutor, na medida em que não só o trânsito é elevadíssimo durante as 24 horas do dia, como há veículos de todo o tipo e dimensões, a começar pelas enormes limousines. Como se isto não bastasse, para aumentar o grau de dificuldade, os robotáxis da Hyundai vão ainda ter de lidar com as filas e a confusão sempre que se aproximarem dos casinos, onde deverão recolher e deixar a maioria dos seus clientes. O vídeo em baixo transmite em parte as dificuldades que os Ioniq 5 vão enfrentar.