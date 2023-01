As cadeirinhas de bebé são das maiores ajudas que os progenitores podem ter, especialmente quando os petizes ainda estão na fase do colo. Mas certamente muitos pais e mães já pensaram no bom que seria possuir uma cadeirinha eléctrica, que facilitasse a vida a quem tem de a empurrar, especialmente nas subidas. E, mais ainda, nas vantagens dessa mesma cadeira eléctrica estar equipada com condução autónoma, permitindo-lhe que seguisse à frente dos pais sem que estes tivessem de lhe tocar, quando querem (ou têm) de levar o bebé ao colo, por exemplo.

A condução autónoma surgiu como uma solução para permitir aos condutores viagens mais relaxadas e a empresas como a Uber oferecer viagens mais baratas. Conseguindo, ainda assim, margens de lucro superiores por prescindirem do condutor. Mas é altamente improvável que os engenheiros que se dedicam há mais de uma década ao desenvolvimento desta tecnologia, que substitui o condutor por um computador, tenham alguma vez ponderado colocar um sistema similar – obviamente mais simples – numa cadeirinha de bebé. Porém, a canadiana Glüxkind Technologies tem outra opinião e materializou-a na Ella.

Uma das surpresas do Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, foi a Ella, concebida por Kevin Huang e Anne Hunger, da Glüxkind Technologies. Com o objectivo de tornar mais fácil a vida dos pais com bebés, as vantagens proporcionadas pela Ella começam a surgir quando o pai ou a mãe pegam no filho ao colo. Em condições normais, ou seja, com qualquer outra cadeirinha, se o bebé por exemplo começar a chorar, o adulto tem de lhe dar colo, tornando-se muito difícil levar a cadeirinha só com uma mão. A Ella resolve o problema ao continuar a andar, caso sinta que o adulto continua a seguir atrás e perto, adaptando a velocidade à passada do adulto.

Mas se pretendem ajudar os progenitores, os canadianos fazem questão em evitar problemas, o que os levou a impedir a cadeira de se mover sem que as mãos de um responsável segurem na pega, sempre que esteja uma criança sentada.

Outra das funcionalidades que os pais que paguem 3800 dólares pela Ella vão apreciar é a ajuda para adormecer a criança. Utilizando os motores eléctricos, a cadeirinha tem uma função que, suavemente, anda para a frente e para trás, como se estivesse a ser empurrada para embalar o bebé. Algo muito prático quando os pais tentam almoçar em simultâneo.