Srdjan Djokovic, pai do tenista sérvio Novak Djokovic, foi filmado junto de apoiantes do regime russo e do seu líder, Vladimir Putin, nos arredores da Rod Laver Arena, onde se disputa o Open da Austrália.

Os adeptos com quem Srdjan foi visto a tirar fotografias seguravam uma bandeira da Rússia com a cara de Putin, exibiam camisolas com a letra Z — símbolo de apoio à guerra – e entoavam slogans em suporte da Rússia.

Esta quarta-feira, quatro espectadores foram detidos enquanto assistiam à sessão da noite do torneio do Grand Slam devido a manifestações consideradas “inapropriadas” e “ameaçadoras da segurança” da competição pelas autoridades australianas. Os agentes acompanharam os adeptos para fora do recinto. “O conforto e segurança de todos é a nossa prioridade”, disse a polícia do estado da Vitória. “Um pequeno grupo de pessoas exibiu bandeiras e símbolos inapropriados e ameaçou os seguranças após uma partida na noite de quarta-feira e foi expulso”, confirmou em comunicado o organismo que tutela o ténis na Austrália.

Na sequência, um grupo de adeptos reuniu-se no exterior do recinto, continuando as manifestações de apoio e afirmaram estarem a ser discriminados. Foi nessa altura que Srdjan Djokovic se aproximou dos adeptos e tirou fotografias com alguns deles, por trás de uma bandeira com a cara de Putin e aparentemente dizendo “longa vida aos cidadãos russos”, tal como foi possível ver no vídeo publicado por Aussie Cossack, youtuber pro-russo.

Breaking news in Australia on all domestic media is a photo showing Srdjan Djokovic (Novak's father) posing with a Russian man holding a flag with the image of Vladimir Putin. pic.twitter.com/DUkZRqCHYU — Sprinter' (@Sprintel0000) January 26, 2023

A segurança do evento permite aos adeptos russos e bielorrussos exibirem bandeiras desde que não causem “disrupção” durante o Grand Slam. Em competição, estiveram os russos Andrey Rublev e Karen Khachanov, do lado masculino. Na vertente feminina, destacaram-se as bielorrussas Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka.

No entanto, as bandeiras de Rússia e Bielorrússia não constam dos grafismos do Open da Austrália devido ao factos dos atletas oriundos dos dois países jogarem a prova sob bandeira neutra. As bandeiras da Rússia e da Bielorrússia foram mesmo banidas do jogo da primeira ronda da competição entre a ucraniana e a russa Kateryna Baindl e a russa Kamilla Rakhimova.

Srdjan Djokovic viajou com o filho para a Austrália, onde Novak pode conquistar o 21.º título do Grand Slam. O atual número cinco do ranking mundial joga esta sexta-feira o acesso à final do Open da Austrália, frente ao norte-americano Tommy Paul, onde pode chegar ao décimo título no torneio.