Ao longo das últimas horas, foram várias as manifestações que aconteceram nos Estados Unidos da América e que exigiram justiça para Tyre Nichols, o afroamericano de 29 anos que foi morto pela polícia no início do mês na sequência de agressões violentas.

Os vídeos captados pelas câmaras corporais dos agentes foram divulgados na passada sexta-feira pela polícia da cidade de Memphis, no estado norte-americano do Tenessee, e levantaram uma onda de indignação por todo o país.

De costa a costa, os protestos multiplicaram-se pelos EUA ao longo das últimas horas. Segundo a NBC News, houve manifestações em pelo menos 13 cidades: Los Angeles, Sacramento e São Francisco, na Califórnia; Washington, D.C. e Nova Iorque, nos estados com os mesmos nomes; Atlanta, na Geórgia; Boston, em Massachussets; Detroit, no Michigan; Asheville, na Carolina do Norte, Filadélfia, na Pensilvania; Providence, em Rhode Island; Memphis, no Tenessee; e Dallas, no Texas.

Os protestos mantiveram-se pacíficos, mas as imagens mostram multidões de pessoas reunidas nas várias cidades, em alguns casos a enfrentar condições meteorológicas adversas, como neve, ventos fortes e temperaturas negativas.

Muitos protestantes seguraram cartazes onde pediam justiça para Tyre Nichols. “As pessoas exigem: acabem com o terror policial” e “fim da guerra contra a América negra” são algumas das mensagens que se podem ler.

Na fotogaleria, veja algumas imagens dos protestos das últimas horas.