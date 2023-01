EUA. Polícia divulga vídeo do espancamento de Tyre Nichols. Imagens motivam protestos em todo o país e Biden pede manifestações pacíficas

O jovem afroamericano foi mortalmente espancado pela polícia no início do mês. Agentes foram detidos e despedidos, mas a divulgação do vídeo voltou a motivar protestos e até uma reação de Joe Biden.