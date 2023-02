Quarta-feira não é sempre sinónimo de Liga dos Campeões. Às vezes é só sinónimo de Liga, mas com muito, muito futebol na Rádio Observador. FC Porto e Sporting entram em campo na ressaca da final de Leiria da Allianz Cup. Os “dragões” são os primeiros a entrar em campo, na Madeira, frente ao Marítimo, com o claro objetivo de não deixar fugir o Benfica, que venceu o Arouca. Já mais tarde, há clássico: Sporting e SC Braga defrontam-se sem Alvalade, num jogo que tem sido garante de emoção e espetáculo, na luta pela Champions. E vai poder acompanhar os dois jogo aqui, na Rádio Observador, numa dupla Emissão Especial de Desporto.

A partir das 18h30 começa a Emissão Especial Desporto em dose dupla, com o treinador e ex-jogador Augusto Inácio nos comentários das duas partidas. É técnico português que faz também o resumo dos dois jogos, no Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro internacional Pedro Henriques tem “via aberta” para analisar todos os lances de arbitragem das duas partidas e entregar, no final, o resumo em mais um Sem Falta. Na bancada “virtual” da Rádio Observador vai estar o adepto portista e scout Luís Pinto Coelho, que depois dá o lugar ao sportinguista e criador do podcast Sporting160 João Castro.

No relato: de olhos postos no relvado do Estádio dos Barreiros vão estar os jornalistas Miguel Cordeiro e Diogo Varela e no Estádio José de Alvalade o relato fica a cargo dos jornalistas André Maia e João Filipe Cruz, numa Emissão Especial conduzida pelo Vicente Figueira.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.