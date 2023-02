Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Os mais altos responsáveis europeus garantiram esta quinta-feira em Bruxelas ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que a União Europeia manterá a pressão sobre o Kremlin a nível de sanções, assegurando que o próximo pacote abrangerá “os propagandistas de Putin”.

Numa conferência de imprensa conjunta com Zelensky, depois de este se ter dirigido aos chefes de Estado e de Governo dos 27 no Conselho Europeu, a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, anunciou que a Comissão vai “propor nos próximos dias o décimo pacote de sanções” à Rússia, e adiantou que este incluirá um pedido expresso do Presidente ucraniano.

Vamos impor sanções a líderes políticos e militares. Mas também, caro Volodymyr, ouvimos muito atentamente as suas mensagens quando o visitámos na semana passada em Kiev, e vamos visar os propagandistas de [Vladimir] Putin, porque as suas mentiras estão a envenenar o espaço público na Rússia e fora. Insistiu nisso, nós ouvimos, vamos dar sequência e vamos atrás deles”, declarou Von der Leyen, dirigindo-se a Zelensky.

A presidente do executivo comunitário, que já dera conta da sua intenção de o décimo pacote de sanções estar pronto quando, a 24 de fevereiro, se assinalar o primeiro aniversário do início da guerra, acrescentou que “o pacote vai incluir proibições adicionais de exportações no valor de mais de 10 mil milhões de euros” e assim debelar ainda mais “a máquina de guerra da Rússia” e continuar a “abalar as fundações da sua economia”.

Também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assegurou a Zelensky que “a União Europeia (UE) não vai “abanar” na sua unidade e vai permanecer muito determinada na pressão sobre o Kremlin [Presidência russa]”.

Apontando que “as sanções estão na agenda, o décimo pacote está a ser preparado”, Charles Michael afirmou-se absolutamente convicto de que os 27 voltarão a dar “uma demonstração de coerência e determinação”.

Na sua intervenção, Volodymyr Zelensky exortou a UE a incluir a “indústria de drones [aeronaves não tripuladas] e mísseis” nas sanções contra a Rússia, argumentando que “é do interesse de todos, não só dos ucranianos, que a Rússia não consiga produzir mais mísseis” para atacar as cidades.

Depois da conferência de imprensa, os trabalhos formais do Conselho Europeu, cuja agenda está muito atrasada, serão interrompidos, previsivelmente duas horas, durante as quais Zelensky terá uma ronda de reuniões bilaterais com os líderes dos 27, por grupos, dada a falta de tempo para encontros individuais.