Para Volodymyr Zelensky, o Presidente da Ucrânia, a União Europeia é sinónimo de casa. Foi essa a ideia que transmitiu perante os eurodeputados e membros da Comissão Europeia que acompanharam o discurso desta quinta-feira.

Desde o início da invasão, a 24 de fevereiro de 2022, Volodymyr Zelensky só saiu duas vezes da Ucrânia: a primeira para visitar Washington e a segunda, na “mini-digressão” que já passou esta quarta-feira por Londres e Paris e agora por Bruxelas. Zelensky chegou no mesmo voo de Emmanuel Macron e ambos foram recebidos no aeroporto de Bruxelas por Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, e por Charles Michel, presidente do Conselho Europeu.

???????????????? Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa The heart of the European family, in which Ukraine belongs. We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023

No plenário do Parlamento Europeu, o governante começou por agradecer a “atenção dedicada à Ucrânia” e frisou que a União Europeia é a “casa” do povo ucraniano. “Esta é a nossa Europa, estas são as nossas regras, este é o nosso modo de vida (…), e para os ucranianos é caminho de regresso a casa. Estou aqui para defender o caminho para casa da nossa população, de todos os ucranianos, de todas as idades, de todas as orientações políticas, de todos os estratos sociais, de todas as convicções religiosas, todos partilhamos esta história europeia comum.”

???? LIVE: President of Ukraine @ZelenskyyUA addresses the European Parliament ↓ https://t.co/65CvNBOu2Y — European Parliament (@Europarl_EN) February 9, 2023

Zelensky acusou Vladimir Putin de ser um “ditador” e de promover um regime que está a tentar fazer “com que a xenofobia seja parte da normalidade no nosso continente” — algo que não é compatível com os valores europeus, de “uma Europa moderna” e “a casa da democracia”.

Com a guerra na Ucrânia a caminhar para a marca de um ano, Zelensky vincou que o conflito “não é apenas uma questão territorial”, mas sim uma questão de defesa de valores. “É a integridade que nos inspira”, frisou Zelensky. “É isso que temos de fazer pelos nossos filhos, netos, pelas próximas gerações. Temos de ansiar pela paz.”

Na ótica de Zelensky, a paz “só será possível” se se conseguir “inibir as forças anti-europeias que estão a tentar destruir o projeto europeu.” A ideia de que defender a Ucrânia é defender os valores e ideiais europeus foi aliás um dos fios condutores do seu discurso:

Caros amigos, talvez nem todos vós tenham tido noção da força que tem o estilo de vida europeu”, frisa novamente Zelensky, num discurso que está fortemente assente nos valores e ideias da União Europeia.

“Todos somos iguais, estamos na defesa da integridade da Europa. Não estamos a perder, estamos sim a mudar as coisas. Para fazer com que a Europa continue a ser a Europa”, garantiu o governante ucraniano que já tinha recordado os momentos inicias da invasão. “A Rússia estava empenhada em derrubar-nos, em derrubar a Europa. Não contavam com a nossa resistência”, frisa o governante ucraniano.

Roberta Metsola, a presidente do Parlamento Europeu, frisou na declaração introdutória ao discurso de Zelensky que, perante o plenário, “não era preciso convencer ninguém sobre o quão essencial é defender a Ucrânia”. No final, a responsável europeia transmitiu que “a paz vai prevalecer”.

Zelensky foi ovacionado no plenário do Parlamento Europeu, num momento que terminou com a entrega da bandeira da União Europeia ao governante ucraniano que por duas vezes cantou, com a mão no peito, o hino nacional do seu país: à chegada e à saída, em dois momentos protocolares em que o “Hino da Alegria”, o da União Europeia, também se fez ouvir.

Depois, sempre vestido com uma espécie de uniforme militar que o tem caraterizado (calças de tropa e camisola com símbolo ucraniano) esteve no centro da fotografia “de família” com os líderes europeus, que o presidente do Conselho Europeu se apressou a divulgar na sua página do Twitter: “Ombro com ombro, mais próximos do que nunca, o nosso futuro é juntos”.