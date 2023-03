O rapper sul-africano Costa Titch morreu, este sábado, aos 28 anos. O intérprete estava a atuar no Ultra Music Festival South Africa, em Joanesburgo, quando desmaiou no palco. Foi imediatamente assistido por uma equipa médica, mas acabou por morrer momentos depois.

De acordo com um vídeo do concerto, Costa Tsobanoglou, mais conhecido por Costa Titch, cai pela primeira vez no palco, mas levanta-se segundos depois. No entanto, depois de uma segunda queda, acaba por ficar inconsciente e foi aí que foi assistido.

As causas da morte ainda não são conhecidas. Este domingo, a polícia da África da Sul anunciou que abriu uma investigação para apurar os contornos da morte.

Numa publicação no Instagram, a família de Costa Titch lamentou a morte do “irmão, filho e neto”, agradecendo a atuação dos serviços médicos no local.

Costa Titch era uma estrela em ascensão no rap sul-africano. Ficou conhecido pela publicação do single “Big Flexa”, que conta com mais de 45 milhões de visualizações no Youtube.