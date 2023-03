A violação de uma menina espanhola de 11 anos por um grupo de adolescentes, alguns menores de 14 anos (idade mínima para ser considerado imputável em Espanha), numa cidade a cerca de 10 quilómetros de Barcelona, foi revelada esta semana, quatro meses após o sucedido, e está a chocar Espanha e as instituições catalãs.

De acordo com o El País, o caso aconteceu a 5 de novembro de 2022 no Centro Comercial Màgic Badalona, quando a menina de 11 anos, que decidiu ir sozinha ver roupa, foi abordada por um grupo de seis adolescentes menores que a ameaçaram com uma faca, forçando-a a ir com eles até às casas de banho do centro. Ali, os seis elementos do grupo violaram-na, filmaram os atos sexuais e abandonaram o local de seguida. Desorientada, a vítima dirigiu-se a um dos seguranças do centro para pedir ajuda. O pedido foi ignorado e a menor voltou para casa sem nunca denunciar o caso.

A desvalorização do pedido de ajuda por parte do segurança do centro comercial levou a que uma das provas essenciais para a investigação do caso não pudesse ser analisada — as gravações de videovigilância. Por lei, as imagens recolhidas devem ser destruídas no período máximo de um mês, caso não haja nenhum crime a ser investigado.

