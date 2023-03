Um mês e meio depois do terramoto que atingiu a Turquia e a Síria, as Nações Unidas alertam que a situação no terreno continua “crítica” e “preocupante”. E é particularmente grave na Síria, onde o sismo só veio agravar a crise humanitária que já dura há mais de uma década devido à guerra civil. Neste país do Médio Oriente, mais de 15 milhões de pessoas precisam agora de ajuda imediata, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

O cenário “dramático” é traçado ao Observador por um representante deste organismo. Matthew Saltmarsh explica que o terramoto de 6 de fevereiro afetou 8.8 milhões de pessoas e que 100 mil famílias foram deslocadas. Também de acordo com os últimos dados oficiais, há registo de pelo menos seis mil mortos e mais de 12 mil feridos.

A razão pela qual o terramoto foi tão devastador deve-se ao facto de a Síria já estar a viver uma crise humanitária há mais de uma década. Por isso, podemos dizer que o sismo se tornou uma crise dentro de uma crise”, lamenta o responsável de secção de notícias e media do Alto Comissariado das Nações Unidas.

