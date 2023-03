O Presidente turco anunciou esta sexta-feira que a Turquia vai ratificar a adesão da Finlândia à NATO. Em conferência de imprensa, Erdogan revelou que a adesão da Finlândia foi um dos temas discutidos durante o encontro com o homólogo finlandês, Sauli Niinistö, de visita a Ancara.

A decisão diz apenas respeito à Finlândia, faltando ainda ratificar a adesão da Suécia. O Presidente turco disse que as conversações com a Suécia sobre questões relacionadas com terrorismo vão continuar e que a ratificação da adesão do país está dependente de um acordo alcançado sobre o tema e das medidas tomadas.

Na mesma conferência de imprensa, Niinistö declarou ter ficado muito satisfeito com a decisão da Turquia, mas apontou que o processo de adesão não fica completo sem a Suécia. Os dois países, que tinham neutralidade desde a Segunda Guerra Mundial, apresentaram uma proposta conjunta de adesão após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro do ano passado.

Falta apenas a ratificação da Hungria que, segundo o que foi noticiado esta sexta-feira pela Reuters, irá a 31 de março votar a adesão dos dois países.