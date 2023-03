O Príncipe William fez uma visita secreta à base militar de Rzeszow, na Polónia, a cerca de 96 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, para agradecer pessoalmente às tropas britânicas e polacas que estão a apoiar os soldados ucranianos na guerra. Foi a distância mais próxima a que algum membro da família real britânica esteva da frente de combate, de acordo com a Sky News.

Durante esta visita, o Príncipe de Gales reuniu-se com o ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak, e com as tropas das Forças de Defesa Territoriais, antes de se encontrar com refugiados que fugiram do conflito para ouvir as suas experiências.

A viagem foi mantida em segredo até o membro da realeza britânica se ter retirado da base militar, por motivos de segurança. Foi o próprio William que solicitoi esta visita, segundo um porta-voz da família real, citado pela Reuters.

“Estou aqui porque quero agradecer pessoalmente às tropas polacas e britânicas que trabalham em colaboração próxima e crucial”, escreveu o herdeiro ao trono numa nota de imprensa enviada aos meios de comunicação polacos. “Também quero prestar homenagem à humanidade inspiradora do povo polaco. Abriram os vossos corações, tanto como as vossas casas.”

Na quinta-feira, William vai viajar até Varsóvia e visitar um cento de refugiados onde estão a viver cerca de 300 mulheres e crianças ucranianas. Também está marcada uma visita à Tumba do Soldado Desconhecido, onde Isabel II e o Príncipe Filipe estiveram em 1996 numa visita oficial, e um encontro com presidente polaco.

“Amanhã, quando conhecer o presidente Duda, vou reforçar a relação profunda partilhada pelas nossas duas nações e sublinhar o meu apoio contínuo e gratidão ao povo polaco”, declarou ainda.