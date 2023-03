Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra

O rei Carlos III disse esta quarta-feira em Berlim que o Reino Unido e a Alemanha estão “lado a lado” no apoio a Kiev para defender a liberdade face à agressão russa contra a Ucrânia.

“Estamos lado a lado para proteger e promover os nossos valores democráticos compartilhados”, afirmou o monarca britânico num discurso no primeiro dia de uma visita de Estado à Alemanha, a sua primeira deslocação como soberano ao estrangeiro.

Discursando num jantar em sua homenagem na residência do Presidente alemão, em Berlim, Carlos III disse que pretende estreitar os laços entre o Reino Unido e a Alemanha.

“Durante o meu reinado como rei, farei o possível para fortalecer as nossas ligações“, declarou.

O rei britânico Carlos III iniciou esta quarta-feira na Alemanha a sua primeira visita ao estrangeiro enquanto monarca, saudada pelo Presidente da República, Frank-Walter Steinmeier, como “um novo capítulo” das relações entre os respetivos países após o ‘Brexit’.

“Hoje, seis anos depois de o Reino Unido ter iniciado o processo de saída da União Europeia [Brexit], abrimos um novo capítulo nas nossas relações”, declarou o chefe de Estado alemão no Palácio Bellevue, sua residência oficial, num discurso de boas-vindas a Carlos III e à rainha consorte, Camilla.

A visita é “um sinal importante na relação germano-britânica“.

O casal ficará três dias na Alemanha. Inicialmente, estava previsto deslocar-se antes a França, mas essa viagem foi cancelada devido à contestação social relacionada com a revisão da lei das aposentações no país.

À chegada do avião real britânico ao aeroporto internacional de Berlim, Carlos III e Camilla foram recebidos com uma salva de 21 tiros, o sobrevoo de dois caças Eurofighter e uma guarda militar de honra.

O rei e a rainha consorte britânicos seguiram depois para a porta de Brandeburgo, para honras militares inéditas, na companhia de Frank-Walter Steinmeier e da mulher.

É a primeira vez que se realiza uma cerimónia deste tipo para um convidado de Estado junto àquele monumento emblemático que foi também um símbolo da divisão da cidade durante quase três décadas.

Carlos III, de 74 anos, um defensor da proteção ambiental de longa data, participou em seguida no Palácio Bellevue numa receção dedicada aos desafios climáticos, à qual se seguiu o banquete com opções vegetarianas na ementa, acompanhadas de vinhos alemães.

O programa em Berlim prosseguirá na quinta-feira, tendo como ponto alto um discurso do monarca britânico no Bundestag (parlamento federal). Antes disso, o monarca reunir-se-á com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Nesse mesmo dia, a agenda de Carlos III em Berlim será ainda composta por uma visita a um mercado da cidade na companhia do presidente da câmara, um encontro com refugiados ucranianos e uma deslocação a uma quinta biológica em Brandeburgo, região nos arredores da capital alemã.

A deslocação à Alemanha do casal real britânico terminará na sexta-feira com uma passagem pela cidade portuária de Hamburgo, situada no norte e a segunda maior do país.