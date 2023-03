O administrador financeiro da TAP garante não ter tido qualquer intervenção no processo que resultou na saída de Alexandra Reis do conselho de administração da transportadora. Gonçalo Pires confirma o que afirmou à Inspeção-Geral de Finanças (IGF) na auditoria que o ilibou de responsabilidade na decisão cuja ilegalidade levou ao processo de demissão da presidente executiva e do chairman da TAP.

Confrontado com a ata do que disse à IGF pelo deputado Paulo Moniz do PSD que lhe pediu para a corrigir ou confirmar, Gonçalo Pires sublinha e confirma: “Não tive qualquer envolvimento na preparação, elaboração, negociação, decisão ou fecho de qualquer valor”. O CFO, que está ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à gestão pública da TAP, admite, contudo, que o acordo de saída de Alexandra Reis lhe foi comunicado pela presidente executiva, Christine Ourmières-Widener uns dias antes do anúncio formal e por mensagem, mas sem detalhes.

Ou seja, confirma a Paulo Moniz que houve um conhecimento informal anterior ao email de 4 de fevereiro identificado na auditoria da IGF no qual lhe é comunicada oficialmente a saída da administradora e os termos do comunicado de saída enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, na qual é classificada a saída como uma renúncia.

Gonçalo Pires admite ainda que a saída de Alexandra Reis não foi surpresa porque já havia posições discrepantes expressas pela administradora em sede de conselho de administração e pela alteração da estrutura acionista com a saída da Humberto Pedrosa, o acionista privado, e na sequência da qual saiu um administrador não executivo por ele nomeado, Silva Rodrigues. Alexandra Reis também tinha sido nomeada por este acionista (e chegou a por o cargo à disposição poucas dias antes de a presidente executiva ter pedido à tutela o seu afastamento).

O CFO admite ainda ter-lhe sido comunicado que iriam existir alterações na composição na equipa da administração, mas só se lembra de ter feito sugestões ou contactos para encontrar um substituto depois de concretizada a saída da administradora.

O facto de ter tido conhecimento informal, não elimina o facto de não ter participado e reafirma: “Não tomei, nem ajudei a tomar a decisão”. E garante que não conversou sobre a saída da administradora com Miguel Reis, o então secretário de Estado do Tesouro que tinha a tutela da TAP.

CFO confirma ser amigo de Galamba a quem pediu instruções para apresentação discreta de resultados de 2022

Gonçalo Pires confirma ser amigo próximo de João Galamba (ministro das Infraestruturas) com quem andou na Faculdade e de quem recebeu instruções sobre a forma de apresentação dos resultados de 2022, mas depois de lhe ter sido colocado a pergunta. O administrador financeiro concorda que, no atual contexto sui generis da vida da empresa a apresentação dos resultados deveria ser o “mais discreta possível”, apesar de reconhecer que as equipas e colaboradores da TAP teriam gostado de fazer uma apresentação mais pública.

Em esclarecimentos prestados ao deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, indicou que a maioria do conselho de administração esteve de acordo com a abordagem discreta aos resultados, sem no entanto clarificar se a presidente executiva também defendia essa posição.