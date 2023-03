A 29 de dezembro de 2021 Pedro Nuno Santos recebeu um mail de Alexandra Reis a colocar o seu lugar à disposição, dias antes do processo de negociação para a sua saída da transportadora começar, com o conhecimento de Pedro Nuno Santos que soube a 4 de janeiro da vontade de Christine Ourmières-Widener de substituir a administradora.

A informação, a que o Observador teve acesso, levou o PSD, no âmbito da comissão de inquérito, a requerer um conjunto de documentos e emails adicionais para verificar se a ex-administradora da TAP poderia ter saído pelo seu pé, sem direito a qualquer indemnização. Alexandra Reis acabaria por fazer um acordo com a TAP para uma saída que custou à transportadora meio milhão de euros.

As negociações para a saída de Alexandra Reis começaram em janeiro do ano seguinte, 2022, com o acordo a ser assinado em fevereiro. Ou seja, poucos dias antes do início da negociação, Alexandra Reis tinha colocado o lugar à disposição do ministro das Infraestruturas, na altura Pedro Nuno Santos.

O PSD requer, assim, a “troca de emails entre a TAP e o secretário de Estado das Infraestruturas, referido nos anexos ao Relatório e que inclui, pelo menos, um documento em formato Powerpoint; as atas da Comissão Executiva da TAP SA e do Conselho de Administração da TAP SA e TAP SGPS relativa às divergências entre a CEO da TAP SA e Alexandra Reis; a extração das mensagens whatsapp entre a CEO da TAP e o secretário de Estado das Infraestruturas; e demais documentos fornecidos pelas partes ouvidas pela IGF, não constantes dos anexos ao Relatório.

No email enviado por Alexandra Reis, a 29 de dezembro de 2021, a que o Observador teve acesso, endereçado ao então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, mas que foi enviado com o conhecimento de Miguel Cruz (ex-secretário de Estado do tesouro) e Hugo Mendes (ex-secretário de Estado das Infraestruturas), a gestora declara que “no seguimento da alteração da estrutura acionista da TAP SGPS, com a saída da HPGB [sociedade de Humberto Pedrosa] do seu capital social, e tendo eu sido proposta pela HPGB para nomeação como membro do conselho de administração, com funções executivas, da TAP SGPS e, consequentemente, pela República Portuguesa, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças, como membro do conselho de administração da TAP SA, venho por este meio colocae à disposição de V. Exas a minha manutenção, ou não, nos respetivos cargos”.

Ainda assim, disponibilizava-se a ficar com “dedicação, lealdade e independência”, aportando “conhecimento e experiência profissional” para “percorrer com sucesso o longo caminho de transformação e a ultrapassar os inúmeros desafios a que esse caminho inevitavelmente obriga”, dispondo-se a trilhar esse caminho como “membro do conselho de administração, caso seja esa a V. vontade”, no entanto, “caso considerem ser do melhor interesse das sociedades uma solução diferente para estes cargos, estou disponível para renunciar aos mesmos, de acordo com a V. vontade”. Não se conhece a resposta recebida, mas certo é que, de acordo com a informação constante na auditoria da IGF, só em janeiro começaram as negociações para a sua saída e, conforme foi referido pela própria Christine Ourmières-Widener, por decisão da CEO.

A IGF diz mesmo que foi “a CEO a suscitar a substituição [de Alexandra Reis] junto do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, por divergências profissionais irreconciliáveis na comissão executiva que punham em causa o seu funcionamento”. Alexandra Reis nada refere sobre divergências no email enviado em dezembro de 2021. Mas na auditoria a IGF refere que o ministro das Infraestruturas teve conhecimento dessas divergências pela CEO “em reunião havida no início do mês de janeiro de 2022, tendo solicitado a autorização para iniciar o processo da reestruturação da equipa executiva, com vista à substituição da vogal eng. Alexandra Reis”.

Christine Ourmières-Widener explicou, também à IGF, que esse pedido aconteceu a 4 de janeiro.