O Inspetor-Geral de Finanças admite que a auditoria realizada ao acordo da saída de Alexandra Reis da TAP não permite concluir se o administrador financeiro da empresa teve conhecimento do montante pago. António Ferreira dos Santos, ouvido esta quarta-feira na comissão parlamentar de inquérito à TAP, justificou a exclusão do CFO, Gonçalo Pires, do apuramento de responsabilidades pela adoção e execução de uma solução que a IGF considerou ir contra a lei (do estatuto do gestor público), com a constatação de que este gestor não participou da negociação e fecho da decisão que resultou no pagamento de meio milhão de euros a Alexandra Reis.

Quando questionado por Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, sobre se o CFO teria tido conhecimento dessa indemnização, o Inspetor-Geral admitiu que provavelmente terá sabido. “É natural que soubesse, mas não consigo precisar”. Mas se sabia, então teria obrigação de comunicar à tutela das Finanças que a informação do relatório do governo de sociedade — que apontava para uma renúncia por parte de Alexandre Reis justificada por mudanças acionistas (e sem referência a indemnização) — estava errada? Ferreira dos Santos admite que sim, mas deixa a nota: “Como poderia comunicar algo que não sabia?”

A IGF, disse, conseguiu apurar “que o CFO foi confrontado com uma decisão tomada e foi informado por mail pelo presidente do conselho de administração, Manuel Beja.” Mas não foi chamado sobre o processo. Já antes e a pedido de Hugo Carneiro do PSD, o Inspetor-Geral das Finanças tinha lido um resumo ata da reunião com Gonçalo Pires, que é ouvido esta quinta-feira. No documento que não foi disponibilizado quando foi divulgada a auditoria, o CFO afirma ter sido informado por mail de que Alexandra Reis ia sair e quais os termos da renúncia. Mas dizia que o tema não foi discutido na comissão executiva.

Sendo uma demissão, destaca Mariana Mortágua, teria de ser comunicada à tutela acionista, o Ministério das Finanças. Antes, o Inspetor-Geral defendeu que Gonçalo Pires não tinha de comunicar às Finanças a indemnização de meio milhão de euros porque o valor era inferior a 1% do ativo líquido da TAP, critério estabelecido no regime do setor empresarial do Estado.

Em resposta a Bruno Dias do PCP, o responsável descreveu o acordo de saída de Alexandra Reis como um despedimento que aparece como mútuo acordo, uma figura que não existe no estatuto do gestor público.

“O relatório retrata a ideia com que ficamos. Haveria intenção que Alexandra Reis saísse da administração por parte da TAP. Foi reconhecido que deveria levar uma indemnização. Inventou-se, por assim dizer, uma figura que não existe, que é uma renuncia por acordo”.