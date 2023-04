A alteração de um voo da TAP para o ajustar ao calendário de Marcelo Rebelo de Sousa teria custado 200 mil euros à transportadora aérea do Estado português, noticia esta quinta-feira o Jornal Económico citando fontes ligadas ao mercado da aviação.

Em causa está um caso revelado esta semana durante a audição da ainda CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, na comissão parlamentar de inquérito que está a investigar os contornos da polémica saída de Alexandra Reis, que mais tarde seria secretária de Estado do Tesouro, da administração da companhia aérea com uma indemnização de 500 mil euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na comissão de inquérito, foi revelado que a TAP recebeu um pedido especial para antecipar um dia um voo entre Maputo e Lisboa para conveniência da agenda de Marcelo Rebelo de Sousa — algo que teria impacto em cerca de 200 outros passageiros — e que o então secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, pressionou Christine Ourmières-Widener a aceitar realizar a mudança, já que o Governo e a TAP não podiam “correr o risco de perder o apoio político do Presidente da República”.

Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu que “nunca lhe passaria pela cabeça mudar um voo com 200 pessoas” e que a Presidência da República “nunca contactou a TAP, nem nenhum membro do Governo sobre tal assunto“. Na verdade, foi a agência de viagens Top Atlântico, que estava a organizar a deslocação da comitiva presidencial a Moçambique, que por iniciativa própria decidiu contactar a TAP para pedir a antecipação do voo — tendo, mais tarde, o chefe da Casa Civil da Presidência da República dito à CEO da TAP que Marcelo não pretendia a alteração do voo.

Os detalhes do caso surgem num conjunto de emails internos que fazem parte da documentação da comissão de inquérito e cujo conteúdo foi citado durante a audição da CEO da TAP pelo deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco.

De acordo com o Jornal Económico, se Christine Ourmières-Widener tivesse aceitado alterar o voo, como o secretário de Estado concordava, a TAP teria gasto pelo menos 200 mil euros adicionais com a situação. Citando fontes do mercado da aviação, aquele jornal adianta que as indemnizações que a TAP teria de pagar aos cerca de 200 passageiros rondariam os mil euros por pessoa. A este custo seria preciso adicionar ainda os custos associados à própria mudança da viagem: o jetfuel para um dia diferente do inicialmente previsto, bem como o custo da mudança do slot do aeroporto.

Além do impacto económico, a alteração teria também um impacto nos recursos humanos da TAP, uma vez que as escalas dos tripulantes e pilotos estão desenhadas para respeitar um conjunto de períodos de descanso obrigatório — e, com a antecipação do voo que o secretário de Estado aprovaria, essas escalas sofreriam disrupções com reflexo nos dias seguintes.