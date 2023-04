O grupo de mercenários russo Wagner estará a fornecer as Forças de Apoio Rápido (RSF na sigla em inglês), a milícia que está a combater contra o exército do Sudão há seis dias. A informação foi avançada pela CNN, que diz tê-la confirmada junto de fontes diplomáticas do país e da região.

Em causa estará o fornecimento de mísseis terra-ar que estarão a chegar à milícia liderada por Mohamed Hamdan Dagalo através da Líbia, país vizinho onde o Wagner tem uma forte presença por ter apoiado o general Khalifa Haftar no conflito líbio.

A milícia de Dagalo e o exército sudanês, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, têm protagonizado violentos combates na capital sudanesa Cartum ao longo dos últimos seis dias. Mais de 300 pessoas já terão morrido.

Em concreto, a CNN teve acesso a imagens de satélite onde é possível ver um avião de transporte russo a fazer o percurso entre duas bases aéreas controladas pelo general Haftar. Foi também registado um aumento no tráfego desde os dois dias anteriores ao início do conflito no Sudão.

As fontes ouvidas pelo canal norte-americano garantem que tanto Haftar como o Wagner estarão a apoiar Dagalo. Há anos que este tem ligações conhecidas a Moscovo, recebendo armamento e treino militar. Já o grupo Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, tem protagonizado vários combates não apenas na guerra da Ucrânia, mas também em vários pontos de África ao longo dos últimos anos.