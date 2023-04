Costa e Lula culpam Bolsonaro e prometem tirar relações Portugal-Brasil das águas de bacalhau

Dois chefes de Governo, dois alvos: os negócios e o ataque a Bolsonaro. O Presidente do Brasil, Lula da Silva, e o primeiro-ministro, António Costa, celebraram, numa conferência de imprensa conjunta este sábado, o regresso das cimeiras entre os dois países sete anos depois e assistiram aos ministros a assinarem, um a um, 13 acordos bilaterais em áreas que vão desde agências especiais até agências de notícias.

Lula e Costa congratularam-se ambos com o retomar das relações Portugal-Brasil e alinharam no tiro ao Bolsonaro. No fim das intervenções, saíram sem dar tempo aos jornalistas para fazer perguntas.

António Costa lembrou que a prova de que as relações entre Lisboa e Brasília estavam esfriadas é que “Chico Buarque de Hollanda só vai receber o Prémio Camões na segunda-feira, quatro anos depois” de lhe ter sido atribuído.

O primeiro-ministro português estendia assim a passadeira a Lula, não só para atacar o antecessor, mas para regressar a Portugal: “É sempre bem-vindo. Esta é a sua casa“.

Lula da Silva aproveitaria para dizer que o Brasil ficou isolado no tempo de Bolsonaro, “que ninguém queria receber”, e que essa política externa do antecessor foi uma “irresponsabilidade“. O erro foi cometido também com Portugal: “Como é que se explica? Um país não reconhecer a importância de Portugal? Não em termos populacionais, mas de importância histórica?” Costa ia sorrindo perante as críticas a Bolsonaro, que Lula também acusou de ter destruído políticas sociais no Brasil como uma verdadeira “praga de gafanhotos“.