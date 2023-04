Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Nas últimas horas, a Rússia fez mais avanços em Bakhmut e, na Crimeia, os sistemas de defesa aérea da região foram ativados durante a manhã, mas não há relatos de vítimas nem danos. Outra novidade das últimas horas foram as declarações do líder do grupo Wagner, que alega que o filho do porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov serviu na Ucrânia como membro daquela milícia privada.

O que se passou durante a manhã e tarde?

A Rússia conquistou mais três quarteirões na cidade de Bakhmut, na região ucraniana de Donetsk, de acordo com o ministro da defesa russo. O avanço deverá ter sido conseguido com a ajuda do grupo Wagner, adiantam meios internacionais como o jornal The Guardian.

Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, alega que o filho do porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov serviu na Ucrânia como membro daquela milícia privada.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou dois decretos que aprovam sanções a indivíduos e entidades, reporta o The Kyiv Independent. As sanções são dirigidas a 25 cidadãos russos, quatro suíços e oito do Mali.

Na sexta-feira, Zelensky tinha assinado duas leis para “libertar o espaço público de símbolos” russos. A nova legislação proíbe a atribuição de nomes alusivos à Rússia a locais ucranianos (ruas, por exemplo). Além disso, para um cidadão estrangeiro poder obter a cidadania ucraniana terá de conhecer a língua e a história do país.

Os sistemas de defesa aérea da região da Crimeia foram ativados esta manhã. Não há relatos de vítimas ou danos.

Mais de 3.000 pessoas foram retiradas da cidade russa de Belgorod depois de aí ter sido descoberto um dispositivo explosivo. Mas, segundo o governador da cidade, Vyacheslav Gladkov, já estão a regressar a casa após a remoção do objeto.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou expulsão de “mais de vinte” diplomatas alemães, em resposta a medida semelhante alegadamente tomada por Berlim, mas não confirmada pela Alemanha.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) afirmou estar “profundamente preocupada” com o aumento dos combates na central nuclear ucraniana de Zaporíjia, que podem desencadear na região uma contraofensiva da Ucrânia.

A Rússia propôs deixar de vender os hidrocarbonetos em dólares e euros devido às sanções ocidentais na sequência da invasão da Ucrânia e vai focar-se nas transações em rublos ou yuans, declarou este sábado o vice-primeiro-ministro russo, Alexandr Novak.

Um tribunal de Moscovo ordenou a prisão de Christo Grozev, jornalista búlgaro e crítico de longa data do Kremlin. Grozev é acusado de cruzar ilegalmente a fronteira russa e de facilitar a fuga de Roman Dobrokhotov, editor do The Insider que deixou a Rússia em 2021.