O primeiro teste de voo do foguetão da SpaceX terá resultado num incêndio num parque do Texas, segundo as agências federais norte-americanas.

A propulsão da aeronave durante o lançamento causou um incêndio que cobriu uma área de cerca de 1,5 hectares, extinto pelas autoridades. Além disso, foram também encontrados vários destroços da explosão da aeronave Starship, que aconteceu depois de uma avaria no foguetão.

Os funcionários documentaram aproximadamente 156 hectares com detritos nas instalações da SpaceX, assim como no Parque Boca Chica”, explicou à Bloomberg a delegação do Texas dos Serviços de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos da América.

O mesmo organismo não encontrou nenhuma prova que ligue o incidente à morte de animais selvagens, estando a trabalhar em conjunto com a Administração Federal de Aviação para avaliar os estragos no local e para garantir o cumprimento das recomendações pós-lançamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após o lançamento e consequente explosão da Starship, a Administração Federal de Aviação iniciou uma investigação ao incidente, pelo que o lançamento de uma nova aeronave está suspenso até que a agência norte-americana conclua que não existe qualquer tipo de risco. Segundo a Engadget, a SpaceX terá ainda de remover detritos dos habitats mais sensíveis e vigiar a fauna e flora nesses mesmo habitats, enviando depois os relatórios para várias agências.

No dia 20 de abril, a aeronave Starship explodiu poucos minutos após o seu lançamento em Boca Chica. O foguetão não foi capaz de entrar em órbita e acabou por explodir cerca de quatro minutos depois de descolar, já sobrevoava o Golfo do México. O objetivo era que a Starship continuasse a subir durante uma hora e 17 minutos, momento em que entraria em órbita até cair perto do Havai, no Oceano Pacífico.