A nave Starship, da SpaceX, explodiu poucos minutos após ter sido lançada esta quinta-feira à tarde em Boca Chica, no estado norte-americano do Texas. O foguetão produzido pela empresa de exploração espacial de Elon Musk não foi capaz de entrar em órbita, acabando por explodir quatro minutos depois, por cima do Golfo do México.

Pouco antes do lançamento, Musk explicou que poderia ser necessário realizar vários testes até ser possível lançar a nave com sucesso, citou o The New York Times. Para que isso aconteça, é preciso que atinja velocidade suficiente para entrar em órbita.

Se o teste tivesse sido bem sucedido, a nave teria continuado a subir durante uma hora e 17 minutos, quando entraria em órbita, caindo depois perto do Havai, no Oceano Pacífico.

No Twitter, o chefe da SpaceX deu os parabéns à equipa por mais um “excitante teste de lançamento da Starship“. “Aprendi muito para o próximo teste de lançamento daqui a poucos meses”, afirmou.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

O mesmo jornal norte-americano lembrou que, apesar de a empresa de Musk continuar a ser a principal na área da exploração espacial, os problemas desta quinta-feira levantam questões sobre a capacidade de a SpaceX conseguir ter o foguetão pronto a tempo de ser usado pela NASA na missão Artemis III, que voltará a transportar humanos para a Lua.

O teste da Starship estava originalmente marcado para segunda-feira, mas teve de ser adiado devido a problemas técnicos.