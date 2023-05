Portugueses, duas palavras: uma sobre o passado, outra sobre o futuro. Apesar de alguns muitos bons números da nossa economia, e de apoios a famílias e empresas, esses grandes números ainda não chegaram à vida dos portugueses , eles esperam e precisam de mais e melhor. Esperam e precisam de um poder político que resolva mais e melhor os seus problemas. Isso exige capacidade, confiabilidade, credibilidade, respeitabilidade, autoridade. E a autoridade para existir, ser confiável, ser credível, ser respeitada, tem de ser responsável. Onde não há responsabilidade, na política, como na administração, não há autoridade, respeito, credibilidade”.

O Presidente da República começa por fazer uma crítica à ação governativa tout court — mesmo excluindo os “casos e casinhos” — dizendo que não se deixa convencer com os bons registos de redução da dívida e do défice que Fernado Medina mostra na lapela, nem com os milhares de milhões de apoios, já que não estão a chegar à vida das pessoas. É uma crítica que vai para além dos acontecimentos dos últimos dias e repete uma exegência presidencial repetida desde que há maioria absoluta: é preciso mais e melhor.

Um governante sabe que, ao aceitar sê-lo, aceita ser responsável por aquilo que faz e não faz . E também por aquilo fazem e não fazem aqueles que escolhe. E nos quais é suposto mandar . Como pode um ministro não ser responsável por u m colaborador que escolhera manter na sua equipa mais próxima? No seu gabinete? A acompanhar, ainda que para efeitos de informação um dossier sensível como o TAP, onde os portugueses já meteram milhões de euros. E merecer tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas, preparando outras reuniões, essas públicas, na Assembleia da República.”

Para o chefe de Estado é claro: João Galamba não é responsável apenas pelos seus atos, mas também pelos atos de quem nomeou (o adjunto Frederico Pinheiro, acusado de agressões a outros membros do gabinete e de outros atos violentos). O Presidente da República é rigoroso e não ignora que foi o antecessor Pedro Nuno Santos a escolher Frederico Pinheiro, mas destaca que Galamba se tornou responsável pelos seus atos ao mantê-lo na “sua equipa mais próxima”. O chefe de Estado não esquece também que o adjunto foi um peão de João Galamba na célebre “reunião secreta”, em que terão sidas combinadas questões entre o grupo parlamentar do PS e a CEO da TAP. A reunião tem sido transversalmente criticada e Marcelo culpa Galamba por esse ato.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.