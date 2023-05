Em atualização

António Costa terá indicado o Presidente da República como testemunha no processo contra o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, avança a CNN Portugal. A ação cível do primeiro-ministro contra o ex-governador deu entrada esta quinta-feira.

Em causa, recorde-se, estão declarações feitas por Carlos Costa aquando do lançamento do livro O Governador, do jornalista do Observador Luís Rosa, acusando o primeiro-ministro de intromissão política junto do supervisor bancário no caso de Isabel dos Santos. Na altura, o chefe do Governo negou as acusações, e anunciou que iria processar Carlos Costa por alegadas ofensas à sua honra.