Em atualização

Marcelo Rebelo de Sousa falou esta quarta-feira sobre a polémica entre o primeiro-ministro e o ex-governador do Banco de Portugal, que o acusou de intromissão no processo em que Isabel dos Santos foi afastada do BPI. O Presidente da República recusou comentar a controvérsia e preferiu “contar factos”. E, a partir daí, contou como o decreto que desbloqueou os estatutos do BPI e excluiu a filha do então Presidente de Angola do banco levantou problemas: “Tive a noção de que ia ser a decisão mais complicada do meu mandato”, admitiu, em declarações aos jornalistas. Esta alteração dos estatutos permitiu que a parte de Isabel dos Santos neste banco fosse vendida.

Além de complicada, esta decisão “teve custos com a própria chefia de Estado angolano”. “Era preciso ser o Governo a assumir responsabilidades. Como era de esperar, houve uma reação negativa e complicou as relações entre Estados. E assim estiveram até ao último dia do mandato de José Eduardo dos Santos“, acrescentou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa contou então que, quando assumiu o cargo de Presidente da República encontrou este “problema em cima da mesa”, uma vez que o seu antecessor, Cavaco Silva, não quis assinar o decreto que alterava os estatutos do banco.