O antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa vai contestar o processo movido por António Costa e processar de volta o primeiro-ministro. Nesse processo, Carlos Costa vai arrolar Marcelo Rebelo de Sousa como testemunha — tal como António Costa também fez.

Numa declaração enviada ao Observador, Carlos Costa fala da ação civil “supostamente proposta” por António Costa, para a qual ainda não foi “citado” e diz já ter constituído como mandatários judiciais Alfredo Castanheira Neves e Nuno Teodósio Oliveira para contestar as acusações do primeiro-ministro.

Além disso, o antigo governador vai processar António Costa para que “publicamente se retrate das afirmações injuriosas” que lhe terá dirigido e “repor a verdade dos factos”. É na mesma declaração que Carlos Costa anuncia que vai arrolar como testemunhas também as que o próprio António Costa indicou, incluindo o Presidente da República.

O advogado Alfredo Castanheira Neves adianta em declarações à rádio Observador que, a confirmar-se o processo de António Costa, Carlos Costa vai desencadear uma “contra-ação”, mas sem “nenhuma pretensão” de obter uma indemnização, cenário que está “completamente fora de hipótese”.

O que o antigo governador pretenderá é obter, da parte de António Costa, um “texto de retratação”, com o objetivo de conseguir a “reposição total e absoluta da sua honra e da sua consideração”.

Em causa, recorde-se, estão as acusações de intromissão política feitas por Carlos Costa e as suas declarações feitas aquando do lançamento do livro O Governador, do jornalista do Observador Luís Rosa, em novembro do ano passado. No livro, era relatado o episódio em que Carlos Costa acusa o primeiro-ministro de intromissão política junto do supervisor bancário no caso de Isabel dos Santos. O antigo governador garantiu que Costa lhe teria dito que “não se pode tratar mal a filha de um Presidente do país amigo de Portugal”.

“Esta semana, no mesmo dia em que anunciava um processo judicial, o senhor primeiro-ministro enviou-me uma mensagem escrita em que reconhece que me contactou para me transmitir a inoportunidade do afastamento da engenheira Isabel dos Santos. Ou seja, é o próprio primeiro-ministro a confirmar a tentativa de intromissão do poder político junto do Banco de Portugal”, disse o antecessor de Mário Centeno.

No dia da apresentação do livro, António Costa insistiu que as declarações proferidas pelo ex-governador eram falsas e, depois de o mesmo não se ter “retratado, nem pedido publicamente as desculpas que eram devidas”, iria avançar para a justiça, dizendo estar em casa o seu bom nome e a sua honra. Entretanto, já veio acusar Carlos Costa de estar a montar uma “operação política” contra o seu caráter.

No dia seguinte, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, viria a defender António Costa das acusações do ex-governador, considerando que as autoridades portuguesas atuaram em nome do interesse nacional no caso que envolveu Isabel dos Santos. Entretanto, Marcelo aceitou ser testemunha do primeiro-ministro, dando o seu depoimento por escrito.

Além do Presidente, o primeiro-ministro chamou o presidente do conselho de administração do BPI, Fernando Ulrich, e o presidente honorário do banco, Artur Santos Silva, como testemunhas no processo contra o ex-governador do Banco de Portugal, noticia a Lusa.

Ambos estavam na liderança do BPI em 2016, quando, nas palavras do primeiro-ministro, havia “uma situação de bloqueio acionista” decorrente da participação detida pela empresária angolana Isabel dos Santos no processo de venda aos espanhóis do La Caixa e que se interligava com a sua posição na administração do banco BIC (hoje EuroBIC).

Texto atualizado com declarações do advogado de Carlos Costa.