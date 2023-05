(em atualização)

Um incêndio num hostel em Welligton, na Nova Zelândia, fez pelo menos seis mortos. Os serviços de emergência foram chamados ao Loafers Lodge, um hostel de três andares às 00h30 (13h30 em Lisboa), de acordo com números do New Zeland Herald.

As autoridades alertam que o número de vítimas mortais pode aumentar, já que há cerca de 20 pessoas desaparecidas. O hostel tinha capacidade para 92 pessoas. Foram retiradas pelo menos 52 pessoas do edifício, mas não há informação concreta sobre o número total de hóspedes no interior do prédio.

Chris Hipkins, o primeiro-ministro da Nova Zelândia, disse à imprensa local que o incêndio foi algo “absolutamente trágico”.

A causa do incêndio é desconhecida. Nick Pyatt, comandante distrital dos serviços de emergência, disse à imprensa local que é o “pior pesadelo” daquela localidade. “Este é um evento trágico para todos os envolvidos. As minhas sinceras condolências para os familiares de todos aqueles que perderam a vida.”

A ministra da Habitação, Megan Woods, revelou que o hostel estava de acordo com os critérios de segurança e que tinha sido inspecionado este ano.