A PSP de Coimbra deteve um homem suspeito de violência doméstica, a quem apreendeu várias doses de haxixe, e também, numa outra situação, prendeu uma mulher, que tentava sair de casa com droga, após discussão com o namorado.

Um homem de 32 anos foi detido na zona do Loreto, em Coimbra, em cumprimento de mandado de detenção fora do flagrante delito, emitido por autoridade judiciária, por suspeita de violência doméstica, no dia 11 de maio, informou esta segunda-feira o Comando da PSP de Coimbra.

Na nota de imprensa divulgada, a PSP referiu que a detenção surgiu na sequência de um processo de investigação a decorrer na Esquadra de Investigação Criminal (EIC) daquele comando.

“No decorrer dos procedimentos policiais, foram efetuadas buscas na residência e à viatura do suspeito, tendo sido encontradas e apreendidas 2.206 doses individuais de haxixe, uma balança de precisão, dois telemóveis, 240 euros, cinco botijas de gás CO2, uma arma de alarme, uma reprodução de arma de fogo”, 43 munições, “um bastão metálico extensível e um crachá de modelo policial”, lê-se no comunicado.

Após ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sujeito às medidas de coação de apresentações na esquadra da área da residência, quatro vezes por semana, proibição de aproximação da vítima, verificada através de meios técnicos de controlo à distância, e impedimento de frequentar locais conotados com o consumo e tráfico de estupefacientes.

No mesmo dia, a PSP de Coimbra foi chamada a uma ocorrência relacionada com uma desavença entre um casal, na sua residência, na zona da Solum.

Quando chegaram ao local, os agentes verificaram que uma jovem de 19 anos tinha intenção de abandonar a residência onde coabitava com o seu namorado, um homem de 25 anos.

Ao deparar-se com um “comportamento suspeito da mulher enquanto retirava os seus pertences”, a PSP realizou uma busca domiciliária, “encontrando diversos produtos que, após teste de despistagem, se confirmou tratar-se de 80 pastilhas de ecstasy, haxixe correspondente a 22 doses individuais e cocaína equivalente a duas doses”.

Perante os factos, a jovem foi detida, referiu a PSP.

Foi ainda apreendida ao homem a quantia de 1.120 euros, uma vez que não fez prova da sua proveniência.

A jovem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretadas as medidas de coação de apresentações trissemanais na esquadra da área da residência, submissão a tratamento e proibição de contacto com o suspeito com quem estava a residir.