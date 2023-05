O magnata com nacionalidade húngara e norte-americana, George Soros, vendeu as ações avaliadas em 16 milhões de dólares (cerca de 14,7 milhões de euros) da Tesla, negócio que foi conhecido esta terça-feira. Nas últimas horas, o dono da empresa, Elon Musk, tem deixado duras críticas ao empresário, dizendo que o seu objetivo é “destruir a Humanidade”.

Na sua conta pessoal do Twitter, Elon Musk escreveu inicialmente que George Soros lhe lembrava a personagem “Magneto”, um supervilão da Marvel, que tem um passado relacionado com o Holocausto. Um internauta traçou um paralelismo com o facto de George Soros também ser um sobrevivente do Holocausto, tentando decifrar as palavras do dono da rede social.

Soros reminds me of Magneto — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

Contudo, Elon Musk desmentiu o internauta, dizendo que George Soros não tem “boas intenções”. “Ele não as tem. Ele quer erodir a fundação da civilização. Soros odeia a Humanidade”, atacou o dono da Tesla, sem nunca mencionar a venda das ações por parte do empresário.

Defensor da social-democracia e tendo financiado o Partido Democrata, George Soros é um dos nomes mais criticados pela direita norte-americana, cujos posicionamentos políticos Elon Musk tem elogiado. Era ainda um dos principais alvos das críticas do antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a recentemente culpá-lo pelo processo judicial relacionado com o pagamento à atriz pornográfica Stormy Daniels.