Portugal terá sido sondado quanto à sua disponibilidade para fornecer aviões de combate F-16 à Ucrânia, no âmbito da “coligação de jatos” proposta por Volodymyr Zelensky.

Fonte oficial do Ministério da Defesa citadas pela CNN Portugal revelam que a abordagem foi feita a vários países com capacidade para fornecer estes caças, no sentido de avaliarem “a disponibilidade para contribuir para a edificação de uma capacidade militar de aeronaves F-16”.

As mesmas fontes acrescentaram, no entanto, que o país não está neste momento a ponderar enviar nenhuma das 28 aeronaves na posse das Forças Armadas portuguesas. “Não está a ser considerado o fornecimento de aeronaves à Ucrânia”, afirma o Ministério da Defesa.

O mesmo não se verifica quanto à possibilidade de Portugal vir a treinar pilotos ucranianos, já que a tutela “disponibilizou-se para avaliar o apoio na formação de pilotos e de técnicos de manutenção de aeronaves F-16” para Kiev.

No mesmo sentido, o Ministério da Defesa relembrou que que quatro F-16 portugueses permanecem, neste momento, ao serviço da NATO numa missão de policiamento na Lituânia (um dos países que faz fronteira com a Rússia).

O Observador procurou obter confirmação junto do Ministério da Defesa, não tendo, até ao momento, recebido resposta.