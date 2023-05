Frederico Pinheiro, em entrevista à TVI, confirmou que a versão confidencial do plano de reestruturação só estava no seu computador. E volta a acusar João Galamba de o ter ameaçado e de ter mentido. Na entrevista dada esta sexta-feira já depois da audição do ministro das Infraestruturas no Parlamento, o seu ex-adjunto, exonerado a 26 de abril, garante que eram nove os documentos classificados, voltando a dizer que o foram por “minha sugestão”, no âmbito do requerimento efetuado pela comissão parlamentar de inquérito.

Mas garante que a maior parte estava no arquivo do Ministério. “Não estavam só no meu computador”. O que estava apenas no seu computador era a versão confidencial do plano de reestruturação que, garante, que só o estava por “nunca me ter sido solicitado”.

Em entrevista à TVI, diz ainda que não tem conhecimento de que João Galamba tenha lido o plano de reestruturação da TAP. “Não tenho conhecimento do senhor ministro ter lido o plano de reestruturação da TAP. Nunca transmiti esse documento porque nunca me foi pedido. É um documento muito importante, é o documento mais importante que está no Ministério das Infraestruturas”. Eugénia Correia garantiu que o plano de reestruturação só estava no computador de Frederico Pinheiro, não constando do arquivo do Ministério. E também na comissão de inquérito João Galamba assumiu que não leu o plano de reestruturação na íntegra, tal como disse que não tinha lido todos os anexos da auditoria da IGF.

