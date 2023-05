Duas audições, mais de doze horas, muitas versões diferentes sobre os mesmos temas. Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, e Eugénia Correia, chefe de gabinete do ministro, protagonizaram, esta quarta-feira, aquele que foi até agora o dia mais intenso da comissão de inquérito à TAP. E houve pouca TAP em qualquer uma das audições. O deputado Bruno Dias, do PCP, chegou a ressalvar isso mesmo.

“Tenho feito questão de fazer perguntas sobre a TAP e hoje não consigo. Ao ponto a que isto chega. Vamos aos WhatsApps”. E os WhatsApps foram, de facto, um dos pontos centrais nas duas audições, que giraram em volta dos “invulgares” acontecimentos de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas. “Tudo se passou no espaço de 10 minutos”, diria Eugénia Correia. Dez minutos de alegadas agressões, um sequestro e “estardalhaço” que ainda podem culminar nos tribunais, com acusações de “injúrias e difamação. “Pugnarei pela defesa dos meus direitos nas instâncias judiciais próprias”, disse Frederico Pinheiro. As contradições sobram agora para João Galamba, que será ouvido na comissão de inquérito esta quinta-feira.

Secretas. O choque entre a chefe de gabinete e o ministro

