A TAP recusa divulgar o valor a que chegou no cálculo da parte da indemnização recebida por Alexandra Reis que tem de ser devolvida, apesar de já ter apurado o montante. E, ao que o Observador apurou, também não deu qualquer indicação à ex-gestora sobre esse valor, apesar de os representantes de Alexandra Reis terem insistido já esta sexta-feira com a companhia depois de o ministro das Infraestruturas ter indicado na comissão de inquérito que o valor a devolver estava identificado. Ou seja, a TAP ainda não avançou com as diligências junto de Alexandra Reis para reaver a indemnização paga e que foi considerada ilegal pela Inspeção Geral de Finanças.

Ao Observador, a transportadora diz que não fará qualquer comentário sobre o assunto.

Alexandra Reis saiu da TAP em fevereiro de 2022, recebendo cerca de meio milhão de euros, tendo sido conhecida a conclusão da IGF a 6 de março, que concluiu pela irregularidade do pagamento da indemnização, sendo esse o motivo invocado para o despedimento da então presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do chairman Manuel Beja.

