O Ministério das Finanças esclarece que a TAP foi informada de que deverá ser ela a calcular os montantes envolvidos na devolução do pagamento realizado a Alexandra Reis no ano passado, a título de compensação pela saída do cargo de administradora. A instrução para a TAP acertar os valores com o fisco e com a ex-administradora foi dada esta terça-feira, 11 de abril (no dia da audição de Manuel Beja no Parlamento), e com indicação de que era uma matéria de gestão corrente.

A resposta dada ao Observador por fonte oficial das Finanças surge depois de o chairman da TAP ter dito no Parlamento que a devolução desta verba, que segundo a Inspeção-Geral de Finanças foi atribuída de forma ilegal, aguardava instruções da Direção-Geral do Tesouro e Finanças.

Manuel Beja indicou que a empresa enviou à DGTF (que tem a tutela financeira da TAP), a 23 de março, um pedido de orientações sobre o que teria de ser devolvido porque está em causa o cálculo de férias não gozadas e o IRS que a empresa entregou à Autoridade Tributária e Aduaneira. Ou seja, Alexandra Reis não recebeu os 500 mil euros (nem sequer os 450 mil euros que a Inspeção Geral de Finanças manda devolver), mas um valor líquido inferior porque há uma parte que foi entregue ao Estado e terá de ser devolvida à TAP; o que envolve um acerto de contas com o fisco. “Está na mesa da diretora-geral do Tesouro”, acrescentou Manuel Beja, lembrando que o fisco está também na tutela das Finanças.

