Jim Brown, ex-jogador de futebol americano, ator e ativista, morreu esta quinta-feira

Com um percurso singular dentro dos relvados, Jim Brown foi um dos maiores jogadores da história do futebol americano e uma das primeiras grande estrelas da liga norte-americana, a NFL. A sua carreira foi curta (apenas oito anos), mas chegou para quebrar todos os recordes do desporto, ser considerado o Jogador Mais Valioso da Liga (em 1965) e, em 1964, liderar a sua equipa, os Cleveland Browns, ao último título da sua história.

No auge da carreira, retirou-se para enverdar por uma bem-sucedida carreira como ator, aparecendo em mais de 30 filmes, como “Doze Indomáveis Patifes” (1967), “O Gladidador” (1987), ou “Um Domingo Qualquer” (1999).

Paralelamente, tornou-se um importante líder da comunidade afro-americana durante os movimentos pelos direitos civis e contra as políticas de segregação racial na década de 1970. Aliando-se a outras figuras proeminentes do desporto e da cultura afro-americanos da época, como os basquetebolistas Bill Russell e Kareem Abdul-Jabbar, ou o pugilista Muhammad Ali, Brown, fomentou uma série de iniciativas visando apoiar e desenvolver as comunidades mais desfavorecidas e discriminadas da sociedade norte-americana da época.

Mais tarde, trabalhou para combater a violência de gangues em Los Angeles e fundou a fundação Amer-I-Can, destinada a ajudar ex-presidiários e jovens desfavorecidos dos subúrbios. Ao longo dos anos, a sua imagem pública foi sendo progressivamente afetada por várias acusações de maus tratos e violência contra mulheres, sendo detido várias vezes e chegando a passar seis meses na prisão em 2002.

Além da mulher, Monique, Jim Brown deixa quatro filhos (incluindo três de um casamento anterior). Tinha 87 anos.