A Coreia do Norte informou o Japão que planeia lançar um satélite nos próximos dias, disseram esta segunda-feira as autoridades nipónicas, informando que o projeto deverá implicar o lançamento de um míssil balístico.

A guarda costeira do Japão disse que o aviso das autoridades marítimas norte-coreanas aponta para o período entre 31 de maio e 11 de junho e que o lançamento pode afetar as águas do Mar Amarelo, Mar da China Oriental e leste da ilha Luzon, nas Filipinas.

Por isso, as autoridades nipónicas já emitiram um alerta de segurança para os navios que passem pela área marítima afetada.

O gabinete do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou na rede social Twitter que deu instruções relativamente à “notificação da Coreia do Norte sobre o lançamento de um míssil balístico descrito como um satélite”.

Instructions by the Prime Minister in Response to Notification that North Korea Plans to Launch a Ballistic Missile, Referred to as a "Satellite" (3:15 a.m.)https://t.co/lzykufVnKO pic.twitter.com/0kFDGNn26V — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) May 29, 2023

Kishida instruiu as autoridades para fazerem o possível para recolherem e analisarem informações relacionadas com o lançamento, apelando à vigilância e à cooperação com os aliados do Japão, nomeadamente os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

Pyongyang disse no início do mês que o primeiro satélite espião militar estava pronto para ser lançado. Este lançamento implicaria o uso de tecnologia proibida por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.